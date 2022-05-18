Тюмень, , 13:18 — REGNUM В Тюменской области у семей в трудной жизненной ситуации появится куратор. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Джеймс Тиссо. Сирота. 1879

Тюменская область вошла в число 11 пилотных регионов, где запущена программа по снижению количества социальных сирот до четырёх лет. Она призвана сохранить как можно большее количество детей в семьях, отметила Львова-Белова.

Куратор совместно с родителями разработает индивидуальный план восстановления семьи. В него может быть включена помощь с трудоустройством, с лечением алкоголизма, ремонтом, социальным контрактом для предпринимательской деятельности, с другими проблемами.

Кроме того, программа по ликвидации социального сиротства детей до четырёх лет включает себя работу с приемными семьями.

«Здесь очень важно найти новые формы семейного устройства, такие, как, например, ресурсная семья — когда ребенка отбирают из неблагополучной семьи, но везут не в учреждение, а везут в такую семью. Они не являются мамой и папой, ребёнок к ним приезжает как в гости, и в этот период, пока решается, вернётся ли он в кровную семью или нужно будет искать приемную, находится в ресурсной семье, в теплой домашней обстановке», — пояснила Львова-Белова.

Отмечается, что в программе примут участие Московская, Новосибирская, Калининградская, Воронежская, Пензенская, Тюменская, Нижегородская области, и Краснодарский, Пермский, Приморский и Ставропольский края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области отмечается тенденция увеличения социальных сирот.

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