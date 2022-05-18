Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Врачей и медицинских сестер на хватает медицинским учреждениям Санкт-Петербурга, сообщил 18 мая председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Yarregion.ru Врач

По его словам, на данный момент в Санкт-Петербурге действуют 287 медицинских организаций, среди которых 268 — городского и 19 — федерального подчинения. С учетом федеральных учреждений в них трудятся 118 993 сотрудника, из них 85 185 медицинских работников: 33 244 врача, 44 135 специалистов со средним медицинским образованием и 7806 человек младшего медицинского персонала.

«Согласно расчетам по новой методике Минздрава РФ, укомплектованность подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в 2021 году составила: 81,4% — врачами, 76,1% — средним медицинским персоналом», — отметил Лисовец.

Самая ощутимая потребность в амбулаторных условиях наблюдается по специальностям: педиатрия, терапия, аллергология и иммунология, инфекционные болезни, кардиология, функциональная диагностика, скорая медицинская помощь. В стационарах самые дефицитные специальности — анестезиология и реаниматология, психиатрия, судебно-психиатрическая экспертиза, скорая медицинская помощь.

Для частичного решения проблемы комздрав города запросил у Педиатрического медицинского университета 20 ординаторов по педиатрии, 12 — по терапии, 18 анестезиологов и реаниматологов, пять рентгенологов и восемь неврологов.