Москва, , 13:16 — REGNUM Россия не намерена объявлять дефолт по государственному долгу и в случае, если инфраструктура Запада окажется закрытой, российская сторона сможет исполнить свои обязательства в рублях. Об этом 18 мая рассказал министр финансов Антон Силуанов, выступая на лекции в рамках марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание».

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не будем мы никакие дефолты объявлять. Мы не собираемся, у нас деньги есть. <…> В конечном счете, заплатим в рублях тем же самым иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура», — сказал он.

Также глава Минфина РФ отметил, что Россия смогла создать альтернативную платежным системам Visa и Mastercard национальную систему «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что первый шок от введённых санкций для российской экономики прошёл.