Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Места разведения пчёл и производства мёда могут появиться на крышах домов Санкт-Петербурга. Депутаты Заксобрания рассмотрели законопроект, касающийся сферы пчеловодства, 18 мая в рамках очередного заседания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пчёлы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Петербургские депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект об отдельных вопросах правового регулирования в сфере пчеловодства. Парламентариям его представил председатель комитета по законодательству, член фракции «Единая Россия» Всеволод Беликов.

«Целенаправленная, комплексная поддержка этого направления деятельности в Санкт-Петербурге позволит открыть новые горизонты, в том числе и для благоустройства территории. Действующие правила не запрещают размещать, в том числе, пасеки и отдельные ульи на крышах домов», — отметил Беликов, добавив, что такая практика уже реализуется в европейских странах.

Проект разделяет полномочия Законодательного собрания и правительства Петербурга в этой сфере. Смольный, согласно содержанию документа, сможет оказывать информационную, организационную, консультативную, методическую и образовательную помощь.

За принятие законопроекта проголосовали 46 депутатов. При этом в ходе голосования воздержались от принятия решения три парламентария. Время на внесение поправок — до 17:00 20 мая 2022 года.