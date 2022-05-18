Москва, 18 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Нефть 17 мая встретила барьер на попытках прорыва верхней границы локального диапазона $115 за баррель и откатилась вследствие фиксации прибыли, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Впрочем, коррекция не получила развития, и уже сегодня фьючерсы снова торгуются на положительной территории, хотя и не решаются на штурм недавних максимумов.

Отчасти вчерашнему продолжению роста воспрепятствовали сообщения о том, что Вашингтон рассматривает возможность частичного смягчения санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы. В целом же рынок удерживает позиции, завоеванные в ходе недавнего подъема от минимумов вблизи отметки $100.

Более того, Brent располагает потенциалом для дальнейшего роста, учитывая продолжение снятия ковидных ограничений в Китае, а также уже начавшийся рост спроса в США на фоне начала автомобильного сезона.

Технически шансы на пробой уровня $115 остаются высокими, тогда как в случае падения и даже ухода под отметку $100 ожидается активизация покупателей, которыми по-прежнему движут страхи, сопряженные с геополитическим конфликтом, разрастающимся по всему миру.

Более долгосрочный прогноз по нефти марки Brent также остается конструктивным, но с сохранением повышенной волатильности», — пояснил эксперт.

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