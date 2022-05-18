Уфа, , 13:23 — REGNUM Более 130 пляжей намерены открыть в 2022 году в Башкирии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пляж

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Данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве региона по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах Башкирии.

«В текущем году с 1 июня планируется открытие 137 пляжей на территории 57 муниципальных образований республики. В прошлом году было открыто 110 пляжей. Вместе с тем, в соответствии с указом главы Башкирии предусмотрено открытие 200 пляжей к 2024 году. Прошу пересмотреть ваши планы по количеству подготавливаемых пляжей в сторону их увеличения», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра региона Ирека Сагитова.

Председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров обратил особое внимание на бесконтрольное пребывание детей на водоемах.

«В основном такие случаи наблюдаются на водных объектах, расположенных в непосредственной близости или недалеко от мест проживания населения. Так, в мае прошлого года по официальным данным Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России на водных объектах погибли девять человек, среди них, к сожалению, трое детей», — напомнил он.

Сагитов поручил обеспечить своевременное открытие пляжей, которые функционировали в прошлом году, и открыть дополнительные пляжи.