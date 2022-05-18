Москва, 18 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. На сегодняшний день наиболее актуальными вопросами организации летнего отдыха являются транспортная доступность и цены на гостиницы, заявил журналистам депутат Госдумы, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

duma. gov.ru Сангаджи Тарбаев

«Что касается ценообразования, по нашим данным на сегодня наполняемость отелей в Крыму составляет 40-50%, в Краснодарском крае порядка 80%. В целом, по отчётам правительств этих регионов, инфраструктура готова, чтобы встретить Россиян на отдыхе летом, — рассказал парламентарий, — Проблема ценообразования гостиниц связана с тем, что, конечно является рыночным механизмом. Но мы в комитете по туризму считаем, что возможно рассмотреть элемент введения косвенного государственного регулирования, потому что наблюдаем в ряде субъектов спекулятивный рост цен».

«Что касается транспортной доступности, тут проблема посложнее, потому что из четырёх авиапортов юга работает только один, в городе Сочи, который стал на время большим транспортным хабом. Но сам аэропорт пока справляется, не смотря на то, что его нагрузка выросла на 50%.»

«При всём при этом, получается, что основная нагрузка сегодня ложится на железные дороги и автомобильный транспорт. Что касается железных дорог, безусловно мы ведём переговоры с РЖД, просим их об увеличении подвижного состава, как из центральной части на юг, так и в горизонтальном сообщении: Сочи — Керчь, Сочи — Геленджик. Наши коллеги делают всё возможное, чтобы этот вопрос решить. По автомобильному транспорту могу сказать, что безусловно поток автотранспорта на юг увеличился. Здесь мы бы предложили рассмотреть варианты, например, отмены платного проезда по федеральным трассам в сторону юга, хотя бы в летний период», — подчеркнул глава комитета по туризму.

По словам Сангаджи Тарбаева, комитет также рекомендует региональным правительствам рассмотреть возможность организации временных перехватывающих парковок, чтобы люди приехавшие на юг, смогли оставить машину и перемещаться общественным транспортом.

«В качестве асимметричных мер организации летнего отдыха мы считаем, что важно перенаправлять туристические потоки на те направления, где сегодня идёт активная поддержка государства. В частности, чартерные перевозки, такие как на Алтай и Кавказ, в Хакассию. И это повлечёт за собой развитие таких видов туризма, как экологический, агротуризм, автотуризм», — подчеркнул депутат.