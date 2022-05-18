Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM На Свердловскую область надвигается непогода. В регионе 19 мая ожидаются сильные дожди, грозы и град, сообщает областное ГУ МЧС.

Град

Спасатели просят местных жителей соблюдать меры безопасности и предупреждают о возможном нарушении в работе автомобильного транспорта и дорожных служб. Сотрудники МЧС рекомендуют свердловчанам отказаться от отдыха на природе и при нахождении на улице не укрываться от града под деревьями.

В ведомстве отметили, что в регионе также ожидаются проливные дожди. Спасатели советуют уральцам, живущим в частных домах, подготовить ливневую канализацию к отводу дождевой воды.