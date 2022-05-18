Москва, 18 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Исполнитель Леонид Агутин высказался о недоброжелателях, которые распространяют слухи о его эмиграции. Артиста 18 мая в своих соцсетях поддержала коллега, певица Лариса Долина.

Страница Ларисы Долиной в Facebook Лариса Долина

«Лёня в Москве, занимается форумом и, как любой нормальный человек в этой ситуации, выступает только за жизнь и за людей. Продолжает делать дело, которое любит, для страны, в которой живёт, и гражданином которой является», — заступилась за музыканта Долина. «Лёня, я с тобой всегда была, есть и буду! Поддерживаю тебя! Ты — лучший, очень люблю!» — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Леонид Агутин опроверг слухи о своей эмиграции. А людей, распространяющих слухи, он назвал «бескомпромиссными хайпожорами».