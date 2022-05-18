Нижний Тагил, Свердловская область, 18 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В спортивной школе Нижнего Тагила Свердловской области подросток получил травмы после тренировки. Уральца избил сверстник, по факту произошедшего проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Pixabay.com Избиение

Инцидент произошёл в начале мая. После тренировки по дзюдо подросток вступил в конфликт со сверстником. В результате 15-летний свердловчанин получил травмы и обратился за медицинской помощью.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об образовании и приняты меры прокурорского реагирования.