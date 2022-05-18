Брянск, 18 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. По подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений задержаны участники банды «саранская группировка» в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе Следственного комитета России.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет России

Вооружённая группа была создана не позднее 1995 года. Своё название ОПГ получила по месту рождения и жительства в то время большей части её участников. На счету банды несколько резонансных преступлений, такие как убийство в 2005 году депутата Брянского городского Совета народных депутатов, покушение на убийство другого депутата горсовета, нападения, похищения и убийства других жителей Брянской области.

Задержаны два руководителя банды 60 и 55 лет, а также 53-летний её участник. Возбуждено уголовное дело о бандитизме. Проведены обыски, следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.