Рубль показал символическую слабость на послабление валютного контроля
Москва, 18 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Доллар 17 мая не только воздержался от повторного тестирования уровня 63 руб., но и немного прибавил в цене по итогам сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
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Рубли
«Сегодня, 18 мая, пара доллар/рубль снова торгуется под давлением, но проявляется оно в пределах все более тесного диапазона. Для долларовых быков ближайшей целью сейчас является отметка 64 руб.
«Россиянин» показал лишь символическую слабость в ответ на новое послабление валютного контроля, которое коснулось переводов за границу.
Такая скудная реакция подтверждает, что пока правило обязательной продажи 80% экспортной выручки сырьевыми компаниями остается в силе, прочие корректировки рубль не сильно волнуют.
При этом нельзя не отметить продолжающееся сужение торгового диапазона пары доллар/рубль с признаками стабилизации.
Это не только говорит о замедлении темпов роста нашей валюты, но и может предвещать солидный отскок доллара, который только и ждет подходящего момента, чтобы вернуться в район отметки 70 руб. и максимально сопротивляется давлению в сторону уровня 60 руб.
На международной арене доллар выходит из оборонительной позиции по мере угасания спроса на риск, что, как минимум, может предотвратить уход котировок под 63 руб. в ближайшей перспективе.
Однако учитывая изолированность рубля от внешнего мира, по-прежнему нельзя исключать прокола отметки 61 руб., но без подтверждения прорыва и с последующим отскоком», — считает эксперт.
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