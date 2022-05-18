Ереван, 18 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Метрополитен в Ереване возобновил работу после перерыва. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба транспортного предприятия.

На улицах Еревана

«Входные двери всех станций метро открыты, поезда ходят по расписанию», — сообщили в пресс-службе.

Ранее входы всех станций метрополитена были временного закрыты, чтобы избежать чрезмерного скопления людей. Это было после того, как протестующие начали блокировать движение поездов, не давая закрыться дверям вагонов.

Также активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в последнее время ежедневно блокируют движение на улицах Еревана.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В последние дни они стали шире.