Талукан, Афганистан, 18 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Количество женщин на улицах Талукана, административного центра афганской провинции Тахар, за последние два дня значительно уменьшилось.

David Dennis Хиджаб

Источники сообщили газете «8 Собх», что за этот период в разных частях Талукана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контрольно-пропускные пункты и препятствовали передвижению по городу женщин без чадры и махрама. Согласно источникам, свободно передвигаться могут только женщины в чадрах и никабах.

Источники сообщают, что женщины, которые не носят соответствующее облачение, подвергаются агентами министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока оскорблениям и унижениям.

Эта акция печально известного министерства вызвала бурную реакцию в провинции.

Необходимо отметить, что всего два дня назад чиновники министерства запретили допуск студенток без чадры и никаба в Тахарский университет.