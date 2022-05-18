Белёв, Тульская область, 18 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Тульской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух подростков 15 и 17 лет, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Тела 15-летней девушки и 17-летнего молодого человека были найдены 17 мая в автомобиле в гараже на территории гаражного кооператива в городе Белёве. Признаков насильственной смерти на телах молодых людей не обнаружено.

По предварительным данным, подростки находились в закрытом изнутри гараже в автомобиле с включенным двигателем. Следователи осмотрели место происшествия, провели опросы, назначили судебные экспертизы.