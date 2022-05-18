Грозный, 18 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Из Чечни для участия в спецоперации на Украине отправлены еще 200 добровольцев, заявил 18 мая глава региона Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Очень много желающих, сегодня 200 человек отправили добровольцев, из них большинство — русские», — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, почему именно Чечня стала пунктом сбора добровольцев, он заявил, что народ России понял, что жители Чечни «никогда не были террористами и бандитами» и не воевали против РФ.