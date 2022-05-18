Тамбов, 18 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Бывшему главе «Крымавтодора» Дмитрию Кривенко предъявили обвинение в хищении в особо крупных размерах, сообщило 18 мая РИА Новости со ссылкой на МВД Тамбовской области.

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Кривенко доставили в Тамбовскую область, потому что в уголовном деле фигурирует ремонт дорог в Знаменском районе Тамбовской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов уволил с должности руководителя госпредприятия «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко в августе 2020 года. Этому предшествовали проверки на 72 объектах, при которых на 52 площадках были выявлены нарушения.