Москва, , 13:04 — REGNUM Исполнитель Леонид Агутин высказался относительно слухов о его эмиграции в США. Он написал пост на эту тему в своём телеграм-канале.

Леонид Агутин Okras

Агутин назвал людей, распространяющих новости о его отъезде, «бескомпромиссными хайпожорами», которые «тяжёлые времена воспринимают как свой шанс прославиться, заработать очки в виде просмотров и лайков. Артист также добавил, что его недоброжелатели «врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю».

Ранее концерт Леонида Агутина в Самаре перенесли на октябрь 2022 года «по просьбе поклонников». Пользователи Сети были недовольны тем, что изменение даты концерта произошло за сутки до его проведения.

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