Москва, 18 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. С 28 мая еще один российский туроператор запускает новую чартерную полетную программу на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Египет

Продажи пакетных туров из Москвы на курорты Египта чартерными рейсами авиакомпании IFly открыл Tez Tour. Самолеты в Шарм-эль-Шейх будут летать по средам и субботам в Хургаду — по четвергам и воскресеньям. Компания изучает возможность запуска чартеров в Египет из Санкт-Петербурга и других городов России.

Стоимость пакетного тура в Египет на двоих на семь ночей на чартерной перевозке в начале июня стартует от 82 тыс. рулей в отеле 4* с питанием по системе «все включено».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Египта отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания на курорте в Шарм-эш-Шейхе.

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