Донецк, , 13:03 — REGNUM Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся минометному обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 12:230 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования снова обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивных систем залпового огня «Град».