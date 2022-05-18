Джакарта, 18 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 327 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 18 мая в Индонезии выявлено 6 051 532 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 364 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 5 891 190 человек.

В период с 17 по 18 мая 2022 года от COVID-19 умерли 17 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 498 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что шесть человек умерли из-за подозрения на заражение острым гепатитом, причина которого неизвестна.

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