Москва, 18 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Ростуризм и Минтранс работают над расширением авиасообщения с дружественными России странами. Об этом 18 мая заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

Government.ru Зарина Догузова

«Ситуация действительно очень тяжёлая, и здесь, с одной стороны, нам очень важно поддержать стабильность отрасли: массовые банкротства совершенно никому не нужны, в случае таких массовых банкротств, конечно же, страдает турист. И с другой стороны нам важно создать условия, чтобы туроператоры могли реализовывать эти долги, отправлять туристов в поездки», — заявила Догузова.

«Для этого мы вместе с Минтрансом работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать наших туристов», — указала она.

По её словам, определённого успеха удалось достичь по майским праздникам — были согласованы 290 рейсов, которые летали каждую неделю в Турцию.

«По Турции у нас самый большой долг, и буквально на прошлой неделе до 1 июля согласовано ещё более 450 рейсов, тоже на турецком направлении. Это очень важно, чтобы у бизнеса была возможность исполнять обязательства перед Турцией», — подчеркнула Догузова.