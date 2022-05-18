Пекин, 18 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. России и Украине следует как можно скорее завершить конфликт путём переговоров. Об этом официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил 18 мая на брифинге, комментируя информацию выходе боевиков и украинских военнослужащих с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

Минобороны России сообщило 17 мая, что заблокированные на «Азовстали» националисты и военнослужащие начали сдаваться в плен. Ван Вэньбинь подчеркнул, что позиция Китая остаётся последовательной и чёткой.

«Мы надеемся, что этот конфликт завершится как можно скорее, и поддерживаем обе стороны в продолжении диалога и консультаций для надлежащего урегулирования соответствующих вопросов», — сказал китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на «Азовстали» сложили оружие 959 человек. За сутки в плен сдались 694 боевика, включая 29 раненых.

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