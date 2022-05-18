Сеул, 18 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Бизнес круги Южной Кореи и Японии договорились возобновить регулярные консультации, прерванные два года назад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в отрасли.

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

Сообщается, что в настоящее время представители Федерации корейской промышленности (FKI) и Японской бизнес-федерации (Keidanren) обсуждают детали проведения заседания корейско-японского делового совета.

По предварительным данным, встреча представителей двух стран должна пройти в Южной Корее в июне.

Известно, что последняя встреча бизнесменов из Южной Кореи и Японии прошла в Токио в 2019 году.