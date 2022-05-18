Москва, , 13:00 — REGNUM Москва констатирует полное нежелание Киева продолжать переговоры. Об этом 18 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Переговоры действительно не продвигаются. И мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Песков заявил, что в переговорном процессе России и Украины перемен нет, похвастаться нечем.

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