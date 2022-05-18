Москва, 18 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Москва констатирует полное нежелание Киева продолжать переговоры. Об этом 18 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Переговоры действительно не продвигаются. И мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Песков заявил, что в переговорном процессе России и Украины перемен нет, похвастаться нечем.