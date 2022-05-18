Ереван, 18 мая 2022, 13:00 — REGNUM Задержанных участников акции протеста в Ереване, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна выпустил из полицейского автобуса водитель транспорта. Трансляцию вёл 18 мая член оппозиционной партии «Родина» Сос Акопян.
Находясь в автобусе задержанные скандировали: «Никол — предатель!» и «Армения — без турка!». Автобусу преградила дорогу толпа, после чего водитель открыл двери и все вышли.
Позже Акопян написал, что через полчаса он с товарищами по партии оказался в том же автобусе, так как его снова задержали.
Стоит отметить, что активные акции протеста в Ереване начались 1 мая. Протестующие выбрали тактику блокирования движения на улицах.
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