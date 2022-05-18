Севастополь, 18 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Ухудшение погодных условий прогнозируется на территории Севастополя 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 мая на территории региона ожидается ухудшение погодных условий», — говорится в сообдении МЧС.

По прогнозу синоптиков, 18 мая в городе будет облачно, северо-западный ветер усилится до 15–20 м/с, температура воздуха днём составит 16–18°С.

Как уточнили в департаменте городского хозяйства, в связи с ухудшением погодных условий руководителям подведомственных организаций поручено обеспечить бесперебойную работу.