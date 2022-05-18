Москва, , 12:58 — REGNUM Заполняемость отелей в Крыму составляет 40−50 процентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Сангаджи Тарбаев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Заполняемость гостиниц в Крыму составляет 4−50 процентов, ситуация в Краснодарском крае чуть получше», — сказал Тарбаев.

Он также указал на проблемы с транспортной доступностью юга России. В связи с военной специальной операцией на Украине отменены авиарейсы, а железнодорожное сообщение оставляет желать лучшего. Парламентарий предложил создать перехватывающие парковки при въезде в туристические районы, чтобы дальше люди могли пользоваться общественным транспортом.

Новый туристический сезон начался 1 мая, отмечали ранее в Ростуризме.

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