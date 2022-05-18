* талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, , 12:58 — REGNUM В афганской провинции Саманган талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Дехасал расстреляли племенного старейшину. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Жертву звали халифа Насим, он был одним из племенных старейшин в уезде Хуррам-ва-Сарбаг.

По данным источников, халифа Насим был главой совета солидарности в одном из сёл уезда Хуррам-ва-Сарбаг. Когда он возвращался из гостей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали его, допросили, а затем расстреляли прямо посреди дороги за якобы сотрудничество с Фронтом национального сопротивления.

Источники сообщают, что тело халифы Насима несколько часов лежало прямо на дороге, а затем при посредничестве старейшин было перевезено в его дом.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, подобные инциденты часто происходят в разных провинциях.