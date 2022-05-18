Эр-Рияд, 18 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бин Салман бин Абдель-Азиз посетил Вашингтон с официальным визитом. Об этом 18 мая сообщает Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, это первый официальный визит представителей саудовского правительства в США за последние полгода.

Отмечается, что в ходе визита принц провёл переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«В соответствии с указаниями Его Высочества наследного принца, я встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы обсудить саудовско-американские отношения и совместные действия между Королевством и Соединенными Штатами. Также мы обсудили способы поддержки отношений в рамках общего видения двух наших стран», — цитирует Al-Hadath заявление принца Халеда.