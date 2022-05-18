Москва, , 12:58 — REGNUM Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал новый сингл под названием «Мутная вода». Релиз работы состоялся на всех музыкальных платформах 18 мая.

Баста Кадр из интервью для RTVI

В треке музыкант воспевает собственное желание достигать поставленных целей, несмотря ни на что. Выход же самой композиции приурочен к будущему сольному концерту рэпера в Москве.

Напомним, что 18 июня 2022 года Баста даст большой сольный концерт в Москве. Мероприятие пройдёт на стадионе «Лужники».

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