Ясиноватая, ДНР, 18 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования снова обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что новый обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что судьбу киевских боевиков, которые сдались на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, должен решить суд.