Махачкала, , 12:52 — REGNUM В Дагестане выявлен факт многомиллионного хищения в республиканском многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей. В совершении преступления подозревается главный бухгалтер учебной организации. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 18 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.

Деньги Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Из подробностей расследования уголовного дела известно, что в течение двух лет, начиная с января 2019 года, главный бухгалтер лицея-интерната составлял подложные заявки на кассовые расходы для закупки товарно-материальных ценностей, обеспечивающих работу учреждения. Таким образом удалось прибрать к рукам свыше 10,7 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела о причинении значительного ущерба учебному учреждению поставлен под контроль прокуратуры.