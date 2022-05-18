В Абакане на дороге нашли травмированного ребёнка: виновника ДТП ищут
Абакан, 18 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Полицейские в Абакане ищут водителя, причастного к ДТП, в котором серьёзно пострадала шестилетняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в МВД по Хакасии.
Днём 17 мая скорая помощь доставила в больницу девочку 2015 года рождения. Её нашли на проезжей части дороги за автомобильным мостом по ул. Буденного со стороны Нижней Согры.
У девочки диагностированы травмы головы. Предположительно, она получила их в результате ДТП.
Стражи порядка просят всех, кому что-либо известно об указанном происшествии, сообщить эту информацию в ГИБДД Абакана.
Как сообщало ИА REGNUM, пять юношей пострадали в ДТП с автобусом в Старом Осколе Белгородской области.
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