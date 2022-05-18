Багдад, 18 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Сторонники иракского политика Муктады ас-Садра, ранее заявившего о своём уходе в оппозицию, организовали серию акций протеста. Об этом 18 мая сообщает Shafaq.

Ирак

По данным журналистов, ранее ас-Садр заявил о намерении прекратить участвовать в переговорах по формированию нового правительства Ирака и обвинил власти страны в попытках проигнорировать волю «трети населения страны».

Сторонники политика и его партии «Садристское движение» организовали серию акций протеста в Багдаде и Эль-Кадимии в среду, 18 марта.

Сторонники Садра также выступают против отзыва с рассмотрения закона о продовольственной безопасности, согласно которому беднейшие слои населения Ирака могли рассчитывать на бесплатную раздачу хлеба от правительства страны.