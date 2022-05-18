* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 12:49 — REGNUM В последние дни на стадионах и спортивных площадках афганской провинции Газни появились агенты министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока и установили новые порядки в отношении спортивных правил и формы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Футбол

Источники сообщают, что агенты министерства предупредили футболистов о том, что им нельзя одевать спортивные трусы во время тренировок и соревнований.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также посоветовали спортсменам-борцам использовать только верхнюю стойку. Борьба в партере запрещается.

Собеседники издания также подтвердили, что в Газни соревнования для лиц моложе 18 лет по всем видам спорта запрещены.

Следует отметить, что в последнее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наложили множество ограничений на разные слои общества.