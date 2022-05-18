Донецк, , 12:48 — REGNUM Судьбу киевских боевиков, которые сдались на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, должен решить суд. Об этом 18 мая заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

«Что касается военных преступников и тех, кто являются националистами, их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд», — сказал он.

При этом глава ДНР подчеркнул, что, несмотря на разные мнения в вопросе о судьбе сдавшихся украинских боевиков, ее должен определять суд.

«Если это нацистский преступник, то это трибунал», — добавил Пушилин.

При этом он уточнил, что на данный момент с «Азовстали» еще пока не вышли командиры киевских боевиков самого высокого звена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что у российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» калибра 300 мм теперь есть высокоточные снаряды с самонаведением.