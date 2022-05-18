Москва, 18 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Туроператоры почти смогли решить проблему задолженности перед клиентами, возникшую в период эпидемии коронавируса, но теперь вновь попали в трудную ситуацию. Об этом 18 мая заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

Russiatourism.ru Зарина Догузова

«Я отдельно остановлюсь на одной из самых острых проблемных тем сегодняшнего дня — это долги туроператоров перед туристами. У нас эта тема особенно остро встала в позапрошлом году, во время ковида. Тогда единомоментно туроператоры были должны туристам 44 млрд рублей — и благодаря очень правильным и своевременно принятым решениям… у нас к началу этого года долг с 44 млрд рублей сократился до около 5 млрд рублей», — заявила Догузова.

По её словам, туроператоры практически рассчитались со всеми долгами, и «буквально несколько месяцев оставалось, чтобы полностью долг за ковидные туры был закрыт».

«Но из-за сложившейся ситуации, из-за санкций долг по зарубежным направлениям снова вырос до 40 млрд рублей, но это включая тех, кто не успел рассчитаться. Ситуация действительно очень тяжёлая, и здесь с одной стороны очень важно поддержать стабильность отрасли… и с другой стороны — создать условия, чтобы туроператоры могли реализовывать эти долги, отправлять туристов в поездки», — указала она.