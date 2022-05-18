Улан-Удэ, 18 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Правоохранители в Бурятии разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

МВД Бурятии Подозреваемый в совершении развратных действий в отношении школьницы. Улан-Удэ, Бурятия

Преступление было совершено вечером 14 апреля. По данным ведомства, неизвестный, находясь в районе улицы Смолина в Улан-Удэ, совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки.

«На видео видно, что мужчина плотного телосложения, одет во всё тёмное», — отметили в ведомстве.

Полиция просит помощи у жителей, обладающих какой-либо информацией о личности подозреваемого.