Мариуполь, ДНР, 18 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесён после зачистки от боевиков, сообщил 18 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

Он рассказал, что металлургический комбинат имени Ильича будет восстановлен. Однако промышленную зону завода «Азовсталь», где последнее время укрывались боевики Мариупольского гарнизона ВСУ, ожидает снос.

Глава ДНР также отметил, что трибунал над военными преступниками националистических батальонов Украины должен быть международным.