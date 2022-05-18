Пекин, 18 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Страны Запада готовы воспользоваться сложной ситуацией на Украине для приобретения дешевого зерна, пишет китайское издание Global Times.

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«Помогая Киеву «освободить пшеницу», Запад пытается решить проблему нехватки продовольствия. Они могут воспользоваться несчастьем Украины, чтобы купить больше еды по более низким ценам», — пишет издание.

При этом, отмечают журналисты, Евросоюз и ряд других стран продолжают отправлять киевскому режиму вооружения, лишь усугубляя положение и затягивая конфликт.

«Украина играет роль марионетки Запада в его продолжающейся войне с Россией. Он утверждает, что поддерживает и симпатизирует украинцам, но его действия наносят ущерб восточноевропейской стране», — подчеркивают авторы статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что у властей США могут возникнуть проблемы с бесперебойными поставками вооружения Киеву после 19 мая.

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