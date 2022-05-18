Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2021 году возбудили четыре уголовных дела после проверок контрольно-счётной палаты (КСП). Об этом 18 мая заявил глава аудиторского ведомства Константин Желудков в ходе отчёта в Заксобрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

В ходе контрольных мероприятий КСП вынесла 52 представления и внёс пять протестов. По результатам проверок 24 должностных лица были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В ходе устранения нарушений ответственные лица полностью учли 1070 нарушений, из них более половины были исправлены оперативно.

«Замечания есть — взяли ноги в руки и пошли исправлять. Без такого отношения, конечно, в нашей работе никакого толка не будет», — подчеркнул Желудков.

Глава КСП Петербурга отметил, что количество контрольных мероприятий возросло вдвое. Это связано с ростом количества выявленных нарушений в полтора раза. Между тем в Петербурге сократилось количество нарушений в сфере нецелевого использования бюджетных средств.