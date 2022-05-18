Ереван, , 12:46 — REGNUM Жители Армении, выступающие за отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна, 18 мая вышли на протестное шествие в Ереване. Трансляция акции ведётся в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на странице вице-спикера парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Акция протеста в Ереване Photolure

Протестующие собрались на площади Франции и пошли по центральным улицам столицы. Сагателян призвал сотрудников полиции не выполнять приказы Пашиняна. Он также объявил, что в 19:00 (18:00 мск) на площади Франции будет ставшим традиционным митинг.

«Вас отвозят в полицейские участки? Продолжаете там свой протест. Вы выходите из отдела? Проводите акции неповиновения на месте», — обратился к Сагателян к своим сторонникам.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В последние дни они стали шире, протестующие начали задерживать движение поездов в столичном метро.

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