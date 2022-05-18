Кемерово, , 12:42 — REGNUM Жителей Кемеровской области предупредили об ухудшении погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

Удар молнии

По прогнозам, 19 мая в Кузбассе местами ожидаются грозы и град. Ветер усилится до 22 метров в секунду.

В связи с этим спасатели призвали жителям соблюдать меры предосторожности. В частности, отключить из сети электроприборы, не оставлять открытыми окна и балконные двери.

«При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередач, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций», — отметили в ведомстве.