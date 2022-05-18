Москва, 18 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Четверо из десяти родителей в России (41%) признались, что их дети-школьники проведут все все летние каникулы дома и никуда не поедут. Об этом свидетельствуют данные данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Admobninsk.ru Летние каникулы

Отправят детей в деревню или на дачу 34% родителей, в летний оздоровительный лагерь — 11%. Организовать детям отдых на Черном море в 2022 году планирует почти в 2,5 раза меньше родителей, чем год назад, лишь 8%.

Путешествия по России, за границу и отдых в пришкольном лагере планируют для своих детей по 2% опрошенных. Другие варианты назвали 6%: санатории, поездки к родственникам, спортивные лагеря и др.

Опрос проведён 22 апреля — 16 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 346 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 15% родителей детей в возрасте 14—17 лет в России планирует, устроить их подрабатывать в летние каникулы.

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