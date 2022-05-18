Махачкала, , 12:41 — REGNUM В Дагестане оштрафовали директоров 12 школ за нарушение организации питания в школах. Проверки были проведены в Бабаюртовском районе сотрудниками прокуратуры. Среди нарушений были выявлены в том числе такие, как антисанитария, бедное меню и другие, сообщили 18 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Так, в 12 школах не проводилась витаминизация третьих и сладких блюд, был бедным ассортимент блюд, меню на бумаге фактически не совпадало с приготовленными блюдами. Помимо этого, найдены нарушения в условиях приготовления, в частности, еда готовилась непосредственно в помещениях для приема пищи, не оснащенных моечным оборудованием. Кроме того, руководство учебных заведений не заключило договора на проведение «дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий».

По результатам проверки руководители образовательных организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафов, а отношении семи директоров школ направлены в суд иски об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства.