Кострома, 18 мая 2022, 14:29 — REGNUM Костромской областной суд вернул материалы уголовного дела в отношении бывшего депутата региональной думы Евгения Нагорова в прокуратуру. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению судьи, при составлении обвинительного заключения следователем были допущены «существенные» нарушения, которые могут помешать рассмотрению дела. В частности, в документе содержится противоречивые сведения о размере сумм, которые обвиняемый намеревался похитить у дольщиков. В заключении не указан способ совершения преступления. Некоторые недочёты не позволяют понять, в какой период было совершено преступление.
Изначально дело Нагорова с обвинительным заключением было направлено в Свердловский районный суд Костромы, который отказался вести процесс до устранения ошибок. Прокуратура не смогла обжаловать это решение в вышестоящем суде, постановление вступило в законную силу. Сейчас следственный орган должен исправить недостатки и вновь направить дело в суд для рассмотрения.
Как ранее писало ИА REGNUM, экс-депутат являлся руководителем строительной организации «Костромагорстрой». Его обвиняют в присвоении денег дольщиков. В 2014–2018 годах компания получила 600 миллионов рублей от людей на строительство 5 многоквартирных домов. Потом застройщик перестал платить зарплату работникам, строительство домов затормозилось, а костромичей, вложивших в них деньги, признали обманутыми. Впоследствии дома по соглашению с администрацией региона достроили компании-санаторы. Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой» находится в процессе банкротства.
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