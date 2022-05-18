Кострома, 18 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Костромской областной суд вернул материалы уголовного дела в отношении бывшего депутата региональной думы Евгения Нагорова в прокуратуру. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромская областная дума Евгений Нагоров

По мнению судьи, при составлении обвинительного заключения следователем были допущены «существенные» нарушения, которые могут помешать рассмотрению дела. В частности, в документе содержится противоречивые сведения о размере сумм, которые обвиняемый намеревался похитить у дольщиков. В заключении не указан способ совершения преступления. Некоторые недочёты не позволяют понять, в какой период было совершено преступление.

«Согласно обвинению Нагоров заранее, до заключения договоров с потерпевшими не намеревался исполнять взятые по договорам долевого участия обязательства по обеспечению строительства домов. В таком случае сумма ущерба должна быть сопоставима со всеми полученными ООО ИСПО «Костромагорстрой» деньгами от потерпевших — 592 млн рублей. Однако далее в обвинении указано, что Нагоров намеревался похитить и похитил только часть указанных денег в сумме 287 млн рублей. Не указано, каким образом Нагоров совершил хищение — получил ли он деньги из кассы «Костромагорстрой» или перевел их с расчетных счетов, делал ли он это самостоятельно или путем дачи указаний подчиненным сотрудникам, обратил ли он похищаемое имущество в свою пользу или в пользу третьих лиц» , — рассказали в пресс-службе областного суда.

Изначально дело Нагорова с обвинительным заключением было направлено в Свердловский районный суд Костромы, который отказался вести процесс до устранения ошибок. Прокуратура не смогла обжаловать это решение в вышестоящем суде, постановление вступило в законную силу. Сейчас следственный орган должен исправить недостатки и вновь направить дело в суд для рассмотрения.

Как ранее писало ИА REGNUM, экс-депутат являлся руководителем строительной организации «Костромагорстрой». Его обвиняют в присвоении денег дольщиков. В 2014–2018 годах компания получила 600 миллионов рублей от людей на строительство 5 многоквартирных домов. Потом застройщик перестал платить зарплату работникам, строительство домов затормозилось, а костромичей, вложивших в них деньги, признали обманутыми. Впоследствии дома по соглашению с администрацией региона достроили компании-санаторы. Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой» находится в процессе банкротства.