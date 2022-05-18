Саратов, 18 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. До 19 мая в отдельных районах Правобережья Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается густой туман и усиление ветра, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

ИА REGNUM Погода

Ночью и утром 19 мая местами по области вероятен туман видимостью 500 метров и менее. Днем в некоторых районах ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит около трех градусов тепла, без осадков. Днем потеплеет до +16 °C, временами пройдет небольшой дождь.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области до 22 мая сохранится холодная погода. Температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы на 4 — 7 градусов.

Читайте также: В Саратовской области ожидаются заморозки